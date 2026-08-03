Premio Boccaccio 2026, come partecipare alla cerimonia di premiazione

Da mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 10.00, sarà possibile inviare la richiesta di partecipazione alla cerimonia di premiazione della XLV edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, in programma sabato 12 settembre al Teatro Multisala Boccaccio di Certaldo.

L'evento, a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione dei tre vincitori dell'edizione 2026: Rosa Montero (Premio Boccaccio per la Letteratura), Francesco Costa (Premio Boccaccio per il Giornalismo) e Julio Velasco (Premio Boccaccio per l'Etica della Comunicazione).

Insieme ai premiati saranno presenti anche i componenti della giuria del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, presieduta da Walter Veltroni e composta da Antonella Cilento, Marta Morazzoni, Paolo Ermini, Agnese Pini, Roberto De Ponti e dalla presidente dell'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio Simona Dei.

Come richiedere la partecipazione

Le richieste potranno essere effettuate esclusivamente online, attraverso l'apposito modulo che sarà pubblicato sul sito www.premioletterarioboccaccio.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 5 agosto.

Per consentire al maggior numero possibile di persone di partecipare, ogni richiesta potrà riguardare un massimo di due persone.

È importante precisare che la compilazione del modulo non costituisce una prenotazione confermata, ma rappresenta esclusivamente una richiesta di partecipazione.

Successivamente lo staff dell'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio verificherà la disponibilità dei posti e invierà ai richiedenti una comunicazione via e-mail con l'esito della richiesta. Solo l'e-mail di conferma inviata dall'Associazione costituirà titolo valido per l'accesso alla cerimonia.

Un appuntamento con la cultura contemporanea

La cerimonia di premiazione rappresenta il momento culminante della XLV edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio e offrirà al pubblico l'opportunità di assistere all'incontro con tre protagonisti della cultura contemporanea.

La scrittrice spagnola Rosa Montero, tra le più autorevoli voci della narrativa europea, riceverà il Premio per la Letteratura; il giornalista e direttore de Il Post Francesco Costa sarà insignito del Premio per il Giornalismo; mentre Julio Velasco, tra i più grandi allenatori della storia della pallavolo mondiale, riceverà il Premio per l'Etica della Comunicazione.

L'iniziativa conferma il ruolo del Premio Letterario Giovanni Boccaccio come uno dei principali appuntamenti culturali della Toscana, capace di portare ogni anno a Certaldo personalità di primo piano del panorama letterario, giornalistico e culturale internazionale.

L'appuntamento è quindi per mercoledì 5 agosto alle ore 10.00, quando sul sito www.premioletterarioboccaccio.it sarà attivato il modulo per l'invio delle richieste di partecipazione.

Fonte: Premio Letterario Boccaccio

Notizie correlate