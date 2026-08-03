Prosegue l’ondata di caldo a Firenze, codice rosso fino a mercoledì. Oggi 38 gradi

Cronaca Firenze
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(Foto di Gerd Altmann da Pixabay)

Oggi sono attesi 38 gradi, per martedì e mercoledì sono previste temperature massime intorno ai 37 gradi

Prosegue l’ondata di caldo sulla città: il ministero della Salute ha confermato il codice rosso fino a mercoledì 5 agosto, portando a quattro i giorni consecutivi di massima allerta per le temperature elevate.

Oggi la temperatura massima potrà raggiungere i 38 gradi, con una percezione fino a 39 gradi. Già in mattinata le centraline cittadine hanno registrato valori elevati: 36,2 gradi all’Orto Botanico, 35,2 al Giardino di Boboli e 34,6 alla stazione Firenze Università.

Per martedì e mercoledì sono previste temperature massime intorno ai 37 gradi, con una percezione di 38 gradi.

Palazzo Vecchio ricorda che "il codice rosso viene attivato quando condizioni di caldo intenso e disagio bioclimatico persistono per più giorni consecutivi e possono avere effetti negativi sulla salute dell'intera popolazione, non soltanto delle categorie più fragili".

Il Comune raccomanda quindi di "evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare le attività fisiche all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche".

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