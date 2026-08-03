Aggredisce la compagna, che per sfuggirgli scappa in un bar: arrestato

Cronaca Bibbiena
Condividi su:
Leggi su mobile

Una donna di rifugia in un bar, rincorsa dal compagno, per sfuggire all'aggressione. L'uomo viene poi sorpreso e arrestato dai carabinieri per maltrattamenti. Succede in provincia di Arezzo, in un comune del Casentino.

L'uomo era già sottoposto alla misura di prevenzione dell'ammonimento. L'intervento dei militari è scaturito a seguito della richiesta di aiuto pervenuta dalla donna. Poco prima la donna avrebbe subito un'aggressione, un episodio che sarebbe arrivato al culmine di una serie di condotte aggressive dell'uomo.

La donna, dopo aver raccontato ai militari quello che aveva dovuto subire nel tempo dall'uomo, è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell'ospedale dove per le lesioni riportate i medici l'hanno giudicata guaribile in 5 giorni. L'uomo è stato arrestato.

Notizie correlate

Bibbiena
Cronaca
11 Luglio 2026

Incendia un appartamento per pochi euro: 42enne arrestato a Bibbiena

I carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni, emessa dal giudice per le indagini preliminari del [...]

Bibbiena
Cronaca
11 Luglio 2026

Dà fuoco alla casa dell'amico dopo una lite per pochi euro: arrestato 42enne nell'Aretino

Avrebbe incendiato l'appartamento dell'amico che lo ospitava al termine di una lite scoppiata per poche decine di euro. Con questa accusa un 42enne di nazionalità ucraina è stato arrestato dai [...]

Bibbiena
Cronaca
20 Maggio 2026

Coppia di imprenditori e un dipendente arrestati per droga in Casentino

I carabinieri di Bibbiena in seguito ad accertamenti nati da un controllo del territorio hanno arrestato tre persone, due imprenditori, moglie e marito e un loro dipendente, accusati di detenzione [...]



Tutte le notizie di Bibbiena

<< Indietro

torna a inizio pagina