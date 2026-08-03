Aggredisce la compagna, che per sfuggirgli scappa in un bar: arrestato

Una donna di rifugia in un bar, rincorsa dal compagno, per sfuggire all'aggressione. L'uomo viene poi sorpreso e arrestato dai carabinieri per maltrattamenti. Succede in provincia di Arezzo, in un comune del Casentino.

L'uomo era già sottoposto alla misura di prevenzione dell'ammonimento. L'intervento dei militari è scaturito a seguito della richiesta di aiuto pervenuta dalla donna. Poco prima la donna avrebbe subito un'aggressione, un episodio che sarebbe arrivato al culmine di una serie di condotte aggressive dell'uomo.

La donna, dopo aver raccontato ai militari quello che aveva dovuto subire nel tempo dall'uomo, è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell'ospedale dove per le lesioni riportate i medici l'hanno giudicata guaribile in 5 giorni. L'uomo è stato arrestato.

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