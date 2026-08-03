Serena Brancale, Animeniacs e Alex Britti a Marina di Pisa

Prendono il via gli appuntamenti musicali di Marenia 2026, la rassegna estiva promossa dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo che anima il litorale con un ricco calendario di eventi.

Il primo concerto è in programma mercoledì 5 agosto in piazza dei Fiori a Tirrenia, dove salirà sul palco Serena Brancale per un concerto a ingresso gratuito. Giovedì 6 agosto, sempre in piazza dei Fiori, sarà invece la volta degli Animeniacs, compagnia musicale specializzata nel repertorio Disney e nell’intrattenimento per famiglie. L’evento è a pagamento e il ricavato sarà in parte devoluto alla Fondazione IRCCS Stella Maris per la realizzazione del nuovo ospedale. Il programma a Tirrenia si concluderà martedì 11 agosto con il concerto gratuito di Alex Britti. La rassegna proseguirà poi a Marina di Pisa con i concerti di Gaia, Bambole di Pezza e la serata di Radio Mitology. In occasione dei tre eventi a Tirrenia sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nell’area di piazza dei Fiori.

Le modifiche alla viabilità. Per consentire l’allestimento dell’area concerti, fino a giovedì 13 agosto resta chiusa al traffico e alla sosta l’area di piazza dei Fiori interessata dalle strutture. Nella porzione della piazza non interessata dall’allestimento è disposto, fino alle 17 di ogni giorno, il senso unico alternato a vista per consentire l’accesso ai residenti e ai clienti delle attività commerciali.

Nelle giornate dei concerti (5, 6 e 11 agosto) saranno adottate ulteriori limitazioni. Dalle ore 15.00 alle ore 01.00 del giorno successivo sarà vietata la sosta, con rimozione coatta, lungo via dei Fiori, a partire dalle intersezioni con via degli Oleandri e via degli Ontani, e nell’intera area di piazza dei Fiori. Dalle ore 17.00 fino al termine del concerto, e comunque fino a cessate esigenze, lo stesso tratto sarà chiuso al traffico. Dalle ore 15.00 alle ore 01.00 è inoltre disposto divieto di sosta con rimozione coatta in via dell’Edera, nel tratto in corrispondenza dell’ingresso secondario del parco ex Ciclilandia.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

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