Spettacoli ed eventi nell'estate di San Miniato: "Successo del lavoro di squadra"

Si è conclusa con un grande successo di pubblico l'ultima settimana di luglio in Piazza del Duomo, ma il bilancio dell'estate sanminiatese va ben oltre i giorni finali del cartellone. Per quasi due mesi il centro storico è stato animato da spettacoli, concerti, teatro, incontri e iniziative che hanno confermato San Miniato come uno dei principali punti di riferimento culturali della Toscana.

L'ultima settimana ha rappresentato il momento culminante di un percorso costruito nel corso di tutto l'anno grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni, fondazioni, operatori culturali, realtà del Terzo Settore, attività economiche e sponsor privati, che hanno scelto di investire nell'attrattività della città e nella qualità della sua proposta estiva.

Crediti fotografici: Simone Borghini, Danilo Puccioni, Beatrice Boldrini, Francesco Luongo

Con una Piazza del Duomo capace di accogliere oltre 750 spettatori a sera, praticamente sempre occupata in ogni ordine di posto, il pubblico ha risposto con entusiasmo a un programma capace di attraversare linguaggi e generazioni: dalla musica d'autore alla comicità, dal teatro ai grandi eventi culturali.

Fino alle 3 repliche dello spettacolo comico di Jonathan Canini (dal 31 luglio al 2 agosto), insignito del Pegaso dell’Identità dal Governatore Giani all’interno del Palazzo Comunale, capace di attrarre un pubblico di tutte le generazioni e di tutti i gusti.

Carmen Consoli, MusicaStrada - Crediti fotografici: Simone Borghini, Danilo Puccioni, Beatrice Boldrini, Francesco Luongo

E come non ripercorre gli altri momenti clou: il festival MusicaStrada, giunto alla sua 27ª edizione, che ha fatto di San Miniato una delle piazze simbolo del festival, regalando l’indimenticabile concerto di Carmen Consoli, il 26 luglio. Ma soprattutto l'80ª Festa del Teatro del Dramma Popolare ha rappresentato ancora una volta uno dei cardini della programmazione culturale cittadina. Sia con Simone Cristicchi, prima, il 25 luglio. Assieme ad Amara ha preso vita “Torneremo ancora. Concerto mistico per Battiato”. Poi con "La ferita e la letizia", di e con Alessandro Preziosi, che ha registrato il tutto esaurito in tutte le repliche.

"Quello che si è concluso in questi giorni - commentano il Sindaco Simone Giglioli e l'assessore alla cultura Matteo Squicciarini - non è soltanto il successo di una settimana di eventi, ma il risultato di un lavoro di squadra che parte molti mesi prima. Dietro ogni serata c'è una rete fatta di istituzioni, associazioni, fondazioni, operatori culturali, volontari, imprese e sponsor che condividono l'idea di una città viva, capace di investire sulla cultura come elemento di identità, partecipazione e attrattività. A tutti loro va il più sincero ringraziamento dell'Amministrazione comunale".

Simone Cristicchi e Amara, San Miniato - Crediti fotografici: Simone Borghini, Danilo Puccioni, Beatrice Boldrini, Francesco Luongo

Il Comune di San Miniato desidera rivolgere un sentito grazie a tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione del programma estivo: alle associazioni e agli enti organizzatori, alle agenzie artistiche, agli operatori economici del centro storico, alle attività commerciali e ricettive che hanno accolto migliaia di visitatori, agli sponsor privati che hanno creduto nella qualità e nella capacità attrattiva delle iniziative, rendendone possibile la realizzazione.

Un ringraziamento particolare va inoltre alla Fondazione Istituto Dramma Popolare, all'associazione MusicaStrada, alla Diocesi di San Miniato per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nell'accogliere un calendario così intenso nella splendida cornice di Piazza del Duomo, contribuendo ancora una volta a fare della piazza il cuore pulsante della vita culturale cittadina.

Alessandro Preziosi, "La ferita, la letizia", San Miniato - Crediti fotografici: Simone Borghini, Danilo Puccioni, Beatrice Boldrini, Francesco Luongo

L'Amministrazione esprime infine la propria riconoscenza alla Polizia Locale e agli Operai del Comune, alle forze dell'ordine, ai volontari della protezione civile, agli operatori sanitari, ai tecnici, agli addetti agli allestimenti, ai servizi di pulizia e a tutti coloro che, spesso lontano dai riflettori, hanno garantito sicurezza, organizzazione e accoglienza durante ogni appuntamento.

Il successo dell'estate 2026 conferma come la collaborazione tra pubblico e privato, tra istituzioni e comunità, rappresenti la strada giusta per valorizzare San Miniato, il suo patrimonio storico e culturale e la capacità di attrarre visitatori attraverso una proposta di qualità costruita insieme. "Il Palco utilizzato per tutti gli spettacoli, tradizionalmente allestito e reso disponibile da e per tutti gli enti e le organizzazioni coinvolte, ha quest’anno dato prova di grande versatilità, offrendo uno spunto di utilizzo e di ulteriore valorizzazione una volta terminato il futuro rifacimento della Piazza del Duomo" conclude Giglioli.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

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