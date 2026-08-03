Tari, Lega San Miniato: "La manovra di bilancio richiede una riflessione"

E’ stato approvato il piano finanziario relativo alla tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2026. La somma complessiva che i cittadini di San Miniato dovranno pagare per coprire tutti i costi del servizio è di circa 7 milioni di euro. Il Comune di San Miniato per far quadrare i conti ha messo sul piatto a parziale copertura del costo complessivo della TARI oltre 2 milioni di euro, somma derivante dall’Avanzo vincolato di Amministrazione, coprendo con questa manovra di bilancio un terzo del costo complessivo del servizio raccolta rifiuti. Un manovra di bilancio che richiede una riflessione. Una parte consistente dell’ avanzo di amministrazione così utilizzato deriva da somme accantonate in surplus nel Fondo Svalutazione crediti a seguito dell’incasso effettivo dei crediti Tari. Nel 2025 l’eccedenza degli accantonamenti al Fondo svalutazione crediti Tari è stato di oltre un milione di euro, importo poi destinato a copertura di parte dei costi complessivi della TARI.

Ci chiediamo se sia buona prassi avere queste forti eccedenze in un Fondo svalutazione crediti sottraendo somme importanti alle quotidiane necessità della comunità. Ricordiamo che la legge prevede che i costi del servizio gestione rifiuti devono esere coperti integralmente dai proventi della Tari e quindi ci chiediamio se sia in modo di operare corretto far si che una parte consistente del costo del servizio di igene urbana venga spalmato indifferentemente su tutta la comunità a seguito di un uso eccessivo del Fondo svalutazione crediti Tari, considerato che a norma di legge i cittadini devono essere chiamati a coprire i costi di raccolta e smaltimento rifiuti in relazione a parametri di utilizzo del servizio che è diverso da soggetto a soggetto.

Infine c’è da chiedersi se una politica di bilancio nella quale si verificano quasi costantemente esuberi di accantonamenti sia ossequiosa al principio contabile di veridicità degli accantonamenti ai fondi rischi, fondi il cui importo, come ha più volte sancito la giustizia contabile, non deve eccedere le concrete probabilità di rischio, per impedire che con inutili accantonamenti vengano sottratte risorse al soddisfacimento delle necesità dei cittadini.

Lega San Miniato

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