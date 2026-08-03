Torna a Vinci 'Calici di Stelle': degustazioni, musica e osservazione del cielo nella notte di San Lorenzo

Lunedì 10 agosto torna a Vinci l'appuntamento con "Calici di Stelle", la manifestazione dedicata alle produzioni vitivinicole del territorio organizzata dalla Pro Loco Vinci con il patrocinio del Comune di Vinci e di Enit – Agenzia nazionale del turismo.

Inserito nella rassegna "Le Notti del Vino" promossa dall'associazione Città del Vino e sostenuto dal Movimento Turismo del Vino, l'evento offrirà l'occasione di trascorrere la notte di San Lorenzo tra degustazioni, musica e iniziative culturali, valorizzando le eccellenze enogastronomiche locali.

Dalle 19 fino a mezzanotte, lungo il percorso tra Piazza Guido Masi e Piazza dei Conti Guidi, saranno presenti gli stand di 15 aziende vitivinicole del territorio, affiancati da cinque postazioni di street food con proposte gastronomiche di vario genere.

La serata sarà animata anche da due punti musicali, allestiti in Piazza Guido Masi e Piazza dei Conti Guidi, con generi differenti per accompagnare il pubblico durante l'evento.

Tra le iniziative in programma anche l'apertura gratuita del Castello dei Conti Guidi, sede principale del Museo Leonardiano. La terrazza panoramica della torre ospiterà osservazioni del cielo con il supporto del Gruppo Astrofili di Montelupo, mentre nelle sale interne i visitatori potranno scoprire la propria mappa astrale legata a una data speciale.

Spazio anche all'arte con una stazione espositiva che presenterà un estratto della mostra "Di-Vino", curata da cinque artiste del circondario e dedicata al rapporto tra arte, bellezza e vino.

Agli ingressi sarà possibile acquistare un carnet da sette degustazioni al costo di 15 euro, comprensivo di calice in omaggio e della mappa con l'indicazione degli stand enogastronomici. I prodotti delle aziende partecipanti saranno inoltre acquistabili nel rinnovato punto vendita "Tesori di Vinci", situato davanti all'ingresso del Castello.

Fonte: Pro Loco Vinci

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