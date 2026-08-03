Uccise la figlia nel 2020, scompare da struttura: scattano le ricerche

Sono in corso le ricerche di un 46enne di origine cingalese scomparso dalla struttura sanitaria di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove era ospitato in regime di libertà vigilata.

L'uomo era stato protagonista della tragedia avvenuta nell'aprile 2020 a Levane, nel comune di Bucine, quando uccise la figlia di quattro anni e ferì il figlio maggiore all'interno dell'abitazione di famiglia, mentre la moglie si trovava fuori casa.

Nel 2023 la Corte d'assise di Arezzo lo aveva assolto perché ritenuto incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Contestualmente era stata disposta una misura di sicurezza della durata di dieci anni in una Rems, legata alla valutazione della sua pericolosità sociale.

Successivamente, la magistratura di sorveglianza aveva modificato le modalità di esecuzione della misura, disponendo il trasferimento in una struttura a regime meno restrittivo e l'applicazione della libertà vigilata, in attesa dell'udienza per il riesame della pericolosità sociale.

L'allontanamento dalla struttura di Castiglion Fiorentino è stato segnalato nella mattinata di oggi. Le forze dell'ordine sono impegnate nelle ricerche per rintracciare il 46enne e chiarire le circostanze della sua scomparsa.

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