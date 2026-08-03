UniFi, due nuovi percorsi formativi all'insegna del benessere delle persone

Scuola e Università Firenze
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Giustizia sociale, pace e cure assistenziali all’insegna del benessere delle persone. L’Università di Firenze, nell’ambito della rete EUniWell (European University for Well-Being, l’Alleanza delle università europee dedicata al benessere di cui Unifi è membro fondatore), lancia per l’anno accademico 2026/2027 due nuovi percorsi formativi: un curriculum nell’ambito di una laurea magistrale e un master professionale.

Inserito nella laurea magistrale in Diritto per la Sostenibilità e la Sicurezza, il curriculum in Global Peace, Justice and Wellbeing offre una formazione multidisciplinare avanzata nei settori interconnessi della pace, della giustizia e del benessere. Affronta le principali questioni contemporanee negli ambiti di riferimento, integrando prospettive giuridiche, sociali ed economiche, con particolare attenzione ai diritti umani globali, alla tutela dell’ambiente, alla governance multilivello e alle dinamiche geopolitiche europee e internazionali.

Il percorso formativo mira a sviluppare capacità analitiche e critiche avanzate, insieme a competenze nella progettazione, nella valutazione e nei processi decisionali, preparando i laureati a ruoli professionali in organizzazioni internazionali, contesti diplomatici e istituzionali, amministrazioni pubbliche, enti del Terzo settore e organizzazioni della società civile. Il curriculum è interamente in inglese, dà la possibilità di avere un doppio titolo con l’Università Linnaeus (Svezia) e di fare un tirocinio presso il Global Governance Institute di Bruxelles, arricchendo il proprio percorso con un’esperienza internazionale di alto profilo.

Il master di primo livello in Well-Being oriented Healthcare  propone un approccio innovativo e multidisciplinare che coinvolge medicina, scienze infermieristiche, psicologia, filosofia e scienze sociali. Il corso risponde alla crescente esigenza di orientare i sistemi sanitari verso un modello realmente centrato sulla persona, superando una visione focalizzata esclusivamente sulla patologia per promuovere una concezione della salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, in linea con la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nella realizzazione del master – condotto in collaborazione con le Università di Colonia, Murcia, Santiago de Compostela e la Semmelweis University di Budapest – l’Ateneo fiorentino riveste un ruolo di primo piano, mettendo a disposizione la vasta esperienza maturata attraverso la sinergia con centri di eccellenza come l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e l’Ospedale Pediatrico Meyer. Il master, anch’esso interamente erogato in lingua inglese, è stato progettato per professionisti della salute (medici, infermieri e manager sanitari) con almeno dodici mesi di esperienza. La formula part-time e blended, che combina attività in presenza e a distanza, consente di conciliare la formazione con gli impegni professionali.

I due nuovi percorsi confermano l’impegno di Unifi nella costruzione di uno spazio europeo dell’istruzione superiore sempre più integrato e internazionale. Un orientamento in linea con il recente successo nella call competitiva europea per la realizzazione di sei corsi di laurea che rilasceranno un European Degree Label, vinta da EUniWell.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa

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