Anche due vittime toscane nel tragico incidente tra Terni e Rieti

Un drammatico incidente ha scosso l'Italia nel pomeriggio di domenica 2 agosto, sulla strada che collega Terni e Rieti, Lazio e Umbria. Sette persone sono decedute, due di queste sono toscane. Si tratta di Paolo Cosci e di Graziella Baldini (nota come Roberta), due 61enni che venivano da Massa.

Cosci e Baldini viaggiavano sulla navetta che stava andando alla Cascata delle Marmore. Il piccolo bus si è scontrato con un camper e altre due auto sono rimaste coinvolte.

Uno dei due figli di Cosci lavorava con la Carrarese che ha diramato una nota: "Carrarese Calcio 1908 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dei genitori di Federico Cosci, preparatore atletico del nostro settore giovanile, rimasti coinvolti nel tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. In questo momento di grande dolore, il club di Piazza Vittorio Veneto si stringe attorno a Federico, alla famiglia, agli amici e a tutte le persone colpite da questo terribile lutto.

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