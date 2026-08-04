A Certaldo nasce il circolo dei Giovani Democratici. Margherita Giannini eletta segretaria

Si è svolto sabato, presso la suggestiva cornice della Terrazza Belvedere Calindri a Certaldo Alto,

il congresso costitutivo che ha sancito la nascita ufficiale del circolo dei Giovani Democratici di Certaldo. Nel corso dell'assemblea è stata eletta segretaria Margherita Giannini.

«La nascita del circolo è il frutto di un percorso di preparazione; adesso è il tempo della semina – ha dichiarato la neosegretaria Margherita Giannini –. Vogliamo che la nostra energia e le nostre idee diventino centrali nel dibattito politico, portando avanti le istanze della mia generazione. Con questo congresso, i Giovani Democratici di Certaldo confermano la volontà di superare il ruolo di spettatori per diventare protagonisti attivi del cambiamento, radicando la sinistra giovanile nel territorio».

Soddisfazione anche da parte di Elia Bracali, da pochi mesi alla guida del Partito democratico di Certaldo: «La nascita ufficiale di questo circolo è un traguardo fondamentale che realizza un impegno preso concretamente mesi fa. Avere i Giovani Democratici anche qui a Certaldo dimostra che il Partito sa rinnovarsi ed essere la casa di una generazione pronta a costruire il futuro della nostra comunità».

La serata è proseguita con l’evento, dal titolo "Un partito per giovani: i Giovani Democratici come elemento centrale per il PD", ha rappresentato un momento di confronto politico di alto profilo. Il dibattito, moderato da Giada Occhipinti, vice segretaria PD Certaldo, ha visto la partecipazione straordinaria di Virginia Libero, segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Marta Logli, consigliera regionale del PD e Mattia Ciappi, responsabile Europa GD Nazionale.

Al centro della discussione le priorità della nuova generazione: lavoro, casa, transizione ecologica, diritto allo studio, salute mentale e spazi di aggregazione. Temi che riflettono la campagna nazionale "Benvenuti nel paese reale", volta a intercettare i bisogni materiali e le aspettative dei giovani.

Fonte: PD Empolese Valdelsa

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