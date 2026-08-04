Abc Castelfiorentino, ecco lo staff tecnico 26/27 del settore giovanile

Si arricchisce di conferme, ma anche di volti nuovi, lo staff tecnico del settore giovanile gialloblu, che vede confermatissimi al timone Cosimo Corbinelli, responsabile tecnico del settore maschile, e Gianni Lazzeretti, responsabile tecnico di quello femminile.

Nel settore maschile, dopo l’ottimo lavoro degli ultimi anni, sarà ancora Giovanni Corbinelli una delle colonne portanti del sodalizio castellano, al quale si affiancherà il giovane e promettente Tommaso Barlabà, che già lo scorso anno si è fatto le ossa come assistente del gruppo Under 13. Tra i nuovi ingressi troviamo Alessio Caggiano, che farà parte anche del settore femminile, Giacomo Ciulli e Cosimo Ticciati, di fatto alla loro prima stagione nello staff tecnico giovanile. Altra new entry sarà infine Marco Ermelani, scuola Etrusca San Miniato, reduce dall’esperienza in maglia Castelfranco Frogs. Passando al settore femminile, vestiranno nuovamente la maglia gialloblu Sara Bellantoni e Nicol Banchelli, che proseguiranno il buon lavoro iniziato lo scorso anno con il gruppo delle bambine 2014/15/16, alle quali si affiancherà Giulia Lucchesi, giocatrice della prima squadra femminile. La parte atletica, sia per il settore maschile che per quello femminile, sarà affidata ad Alberto Ciampolini.

Ecco dunque lo staff tecnico del settore giovanile 2026/2027:

Under 17 Gold : Cosimo Corbinelli – Tommaso Barlabà

: Cosimo Corbinelli – Tommaso Barlabà Under 14 Gold : Giovanni Corbinelli – Alessio Caggiano

: Giovanni Corbinelli – Alessio Caggiano Under 13 Regionale : Cosimo Corbinelli – Giacomo Ciulli

: Cosimo Corbinelli – Giacomo Ciulli Juniores CSI : Marco Ermelani – Cosimo Ticciati

: Marco Ermelani – Cosimo Ticciati Allievi CSI : Tommaso Barlabà – Cosimo Ticciati

: Tommaso Barlabà – Cosimo Ticciati Under 17 Femminile : Gianni Lazzeretti – Giulia Lucchesi – Alessio Caggiano

: Gianni Lazzeretti – Giulia Lucchesi – Alessio Caggiano Under 13 Femminile : Sara Bellantoni – Gianni Lazzeretti – Nicol Banchelli

: Sara Bellantoni – Gianni Lazzeretti – Nicol Banchelli Preparatore fisico: Alberto Ciampolini

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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