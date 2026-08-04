Aggressioni agli autisti dei bus, Fit Cisl Pisa: "Servono interventi concreti"

Economia e Lavoro Pisa
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Valerio Russo, Fit Cisl Pisa

"Solidarietà a lavoratrici e lavoratori. Mettere in campo tutti gli strumenti necessari a garantire sicurezza"

Negli ultimi mesi si registra un nuovo aumento degli episodi di violenza ai danni degli autisti del trasporto pubblico locale tra Pisa e la sua provincia. Un fenomeno che continua a destare forte preoccupazione tra i lavoratori del settore e le organizzazioni sindacali, che da tempo chiedono misure più efficaci per garantire la sicurezza di chi ogni giorno svolge un servizio essenziale per la collettività.

Ad intervenire sulla vicenda è il segretario Trasporti della FIT CISL Pisa, Valerio Russo, che torna a richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'azienda sul tema della sicurezza: "L'aumento delle aggressioni ai danni degli autisti degli autobus a Pisa e in provincia rappresenta un motivo di grande allarme. Si tratta di una situazione che avevamo già segnalato all'Illustrissimo Prefetto, evidenziando la necessità di adottare interventi concreti per prevenire questi episodi. Purtroppo, nonostante le nostre segnalazioni, le aggressioni continuano a verificarsi".

"Come FIT CISL esprimiamo la nostra piena solidarietà a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che subiscono violenze e intimidazioni durante lo svolgimento del proprio servizio. Chiediamo ad Autolinee Toscane di mettere in campo tutte le procedure e gli strumenti necessari per garantire la sicurezza del personale e, di conseguenza, anche quella dei cittadini e delle cittadine che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico. È indispensabile un impegno concreto da parte di tutti i soggetti coinvolti affinché chi lavora possa farlo in condizioni di sicurezza e serenità".

Fonte: Cisl Pisa

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