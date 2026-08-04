Il Cinema sotto le stelle torna a Castelfranco e nelle frazioni

Cultura Castelfranco di Sotto
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(foto archivio)
Cinema all'aperto (foto di archivio)

Sei serate con film d'animazione tra capoluogo, Orentano e Villa Campanile: il programma

Saranno 6 le serate interamente dedicate al cinema d'animazione per bambini. Il comune di Castelfranco di Sotto per l'estate 2026 ripropone e anzi amplia l'offerta del Cinema Sotto le Stelle realizzato in collaborazione con l'Arci zona Cuoio. Tutte le proiezioni saranno a ingresso gratuito e inizieranno alle 21,15.

Il primo appuntamento è per martedì 11 agosto alla pista di pattinaggio di via Bachelet con il film di animazione Ron, un amico fuori programma. Giovedì 13 agosto sempre alla pista di pattinaggio di via Bachelet nel capoluogo il Cinema sotto le stelle propone Dragon Trainer (Live Action), un film di animazione improntato all'avventura. Martedì 18 la macchina da proiezione dell'Arci si sposta a Orentano in piazza della Chiesa. Il film in programma è Il Robot Selvaggio. Giovedì 20 agosto sarà la volta di Villa Campanile e le proiezioni avverranno al Quercione, in via Dori. Qui verrà proiettato il film Mio fratello rincorre di dinosauri. Martedì 25 agosto il Cinema sotto le stelle torna a Orentano, sempre in piazza della Chiesa con il film d'animazione Raya e l'ultimo Drago. L'ultima serata serata dedicata al cinema all'aperto è prevista a Villa Campanile al Quercione in via Dori con il film Buffalo Kids. In caso di pioggia le proiezioni saranno riproposte in altra data.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto

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