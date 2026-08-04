Cocaina nascosta nell'auto: arrestato un uomo ad Agliana con oltre 20 grammi di droga

Cronaca Agliana
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Un uomo è stato arrestato ad Agliana con oltre 20 grammi di cocaina nascosti nell'auto e 2.700 euro ritenuti provento dello spaccio

Un uomo di origine nordafricana è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Pistoia ad Agliana con oltre 20 grammi di cocaina già suddivisa in 18 involucri, pronta per essere venduta al dettaglio. Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati anche 2.700 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell'attività di spaccio.

L'operazione rientra nell'ambito dei controlli intensificati dalle Fiamme gialle sul territorio provinciale, con particolare attenzione alle zone di Pistoia, Montecatini Terme e del versante sud della provincia, anche attraverso il supporto delle unità cinofile.

Il controllo è scattato dopo un'attività di osservazione e pedinamento. La droga è stata trovata all'interno dell'impianto di climatizzazione dell'autovettura utilizzata dall'uomo, che aveva nascosto gli involucri in modo da evitarne il ritrovamento.

Secondo quanto riferito dalla Guardia di finanza, dall'inizio dell'anno sono state controllate 196 persone e 98 veicoli, con il sequestro complessivo di circa 300 grammi di sostanze stupefacenti. Tre persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria, mentre 62 soggetti sono stati segnalati alle prefetture come consumatori di droga.

L'uomo arrestato, dichiaratosi senza fissa dimora e già presente sul territorio nazionale da tempo, è stato condotto, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Pistoia, alla casa circondariale Santa Caterina di Pistoia.

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