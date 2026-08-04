Del Campana Guazzesi per la solidarietà: il sostegno alla Moldova con Misericordie

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I volontari delle Misericordie di Castelfiorentino e Castelfranco di Sotto ricevuti dal sindaco di Calfa (Moldavia)

L'apsp di San Miniato ha ricevuto la visita del Console onorario Alessandro Signorini. "Altri aiuti partiranno ad ottobre"

L'azienda pubblica di servizi alla persona Del Campana Guazzesi di San Miniato per la solidarietà. "La scorsa settimana abbiamo ricevuto la graditissima visita del Console Onorario Alessandro Signorini della Repubblica di Moldova in Firenze - spiegano dalla direzione - accompagnato dai rappresentanti della Misericordia di Castelfiorentino Stefano Mattii e della Misericordia di Castelfranco di Sotto Massimo Mongatti".

Le Misericordie sono infatti da tempo impegnate in progetti solidali nel Paese nell'Europa dell'est. "L'Apsp Del Campana Guazzesi si è unita al sodalizio delle Misericordie che da anni collaborano con il Consolato, per aiutare le popolazioni bisognose della Moldova, fornendo un aiuto simbolico, 23 letti di degenza, una parte dei quali è stato già consegnato ad una piccola struttura di ricovero per anziani del paese di Calfa. Il prossimo 1 ottobre partirà nuovamente la carovana di aiuti organizzata dalle Misericordie ed anche in quell'occasione, gli anziani dell'Apsp di San Miniato invieranno un loro piccolo aiuto".

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