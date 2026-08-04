Nella stagione del Centenario la Fiorentina ritira la maglia 10: "In onore di Antognoni"

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La Fiorentina non avrà nessun numero dieci per la stagione 2026-27, quella del centenario. Lo farà in onore di Giancarlo Antognoni, bandiera viola e calciatore tra i più amati della storia della Fiorentina. Lo ha annunciato il presidente viola Giuseppe B. Commisso attraverso un lungo messaggio postato sui canali ufficiali.

Nei mesi scorsi Antognoni aveva paventato l'idea di non andare ai festeggiamenti del Centenario, in contrasto con la società. Ora, però, Giuseppe Commisso tende un ramoscello d'ulivo.

''Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina, è Firenze, è la maglia viola, è il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina, l'amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei, un Campione del Mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato. Per questo lo voglio con tutti noi, lo vogliamo con tutti noi''.

Di qui l'invito rinnovato per il 29 agosto quando, nella sfida con il Frosinone, cominceranno le celebrazioni dei 100 anni del club viola.

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