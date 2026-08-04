Furto con spaccata all'Euronics di Portoferraio, denunciato un 20enne

Un 20enne è stato individuato e denunciato dai carabinieri come presunto autore del furto con spaccata ai danni del punto vendita Euronics di Portoferraio, all'Isola d'Elba, avvenuto la sera del 23 luglio.

Le indagini sono partite dall'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio. Un dettaglio ha permesso agli investigatori di concentrare l'attenzione su un giovane già noto alle forze dell'ordine: durante il colpo il responsabile avrebbe utilizzato esclusivamente la mano sinistra per impugnare l'attrezzo con cui ha infranto prima la porta d'ingresso e poi la vetrina dei telefoni cellulari.

I militari hanno inoltre ricostruito la possibile via di fuga attraverso le immagini di diversi impianti di videosorveglianza pubblici e privati, individuando il luogo dove il presunto autore si sarebbe disfatto degli indumenti utilizzati durante il furto.

Nel corso delle successive perquisizioni sono stati recuperati abiti, guanti e gli strumenti ritenuti utilizzati per la spaccata, poi posti sotto sequestro. Il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

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