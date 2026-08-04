Giudice di pace di San Miniato verso la riapertura: "Subito attivati per la ripresa del servizio"

L'ufficio del Giudice di pace di San Miniato si prepara a tornare pienamente operativo in autunno. A fare il punto, dopo la nuova sospensione avvenuta circa un mese fa, è il sindaco Simone Giglioli: "Comprendiamo i disagi che questa situazione ha comportato per cittadini e professionisti e ci siamo attivati fin da subito per garantire la ripresa del servizio nel più breve tempo possibile".

Con un provvedimento del 6 luglio scorso, il tribunale di Pisa aveva disposto la nuova chiusura dell'ufficio per mancanza di personale. Questo dopo la scadenza del contratto di appalto alla cooperativa a cui erano stati affidati i servizi di supporto amministrativo, con la conseguente riapertura un anno fa in seguito alla chiusura nel giugno 2025.

"Da alcuni giorni - spiega il sindaco - sono entrate in servizio due figure individuate tramite agenzia interinale, che stanno svolgendo il necessario percorso di formazione. Grazie alla loro presenza l'Ufficio del Giudice di Pace è già in grado di assicurare la gestione delle attività urgenti e indifferibili anche nel mese di agosto, evitando un'interruzione del servizio.

Nel frattempo si è conclusa la procedura concorsuale con lo svolgimento della prova orale. Una volta completati gli adempimenti previsti, le persone selezionate entreranno in servizio e saranno affiancate dal personale interinale per consentire un graduale ed efficace passaggio di consegne. L'obiettivo - aggiunge Giglioli - è arrivare al mese di ottobre con un'organizzazione pienamente operativa e in grado di garantire continuità al servizio".

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