Housing sociale, il Comune di Fucecchio coinvolge il terzo settore

Coinvolgere il terzo settore in servizi di housing sociale: con questo obiettivo il Comune di Fucecchio ha promosso un bando per individuare enti e associazioni disponibili alla co-progettazione e successiva gestione di modelli di housing sociale in unità abitative di proprietà comunale, realizzate all'interno dell'ex Palazzo Pretorio in piazza Vittorio Veneto e degli immobili residenziali ubicati in via Donateschi e in via Curtatone, la cui ristrutturazione è avvenuta nell'ambito del Progetto PINQuA, finanziato con fondi PNRR.

Nello specifico, gli alloggi oggetto dell'housing sono così dislocati: 2 in via Curtatone, 8 in via Donateschi e 3 in piazza Vittorio Veneto, con la possibilità di essere integrati con altri che potranno rendersi disponibili in futuro fino ad un massimo di 18 alloggi complessivi.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro il 19 agosto 2026, esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it allegando il modello di domanda (allegato A) e la proposta progettuale (allegato B), scaricabili dal sito del Comune alla pagina https://www.comune.fucecchio.fi.it/notizie/avviso-housing.html, dove è possibile consultare anche il relativo bando.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate