Dalla telecamera si accorgono del rogo: domato incendio al Terrafino

Una telecamera è stata decisiva per un tempestivo intervento a Empoli. Si tratta di un incendio, in un inizio d'agosto ormai funestato dai roghi specie nell'Empolese.

Vab Limite, tramite una telecamera di avvistamento, ha notato una colonna di fumo alzarsi in zona Terrafino. Ha effettuato la segnalazione alla Sala Cop Aib di Firenze e fatto uscire una squadra per domare le fiamme, in via Lucchese, dove della vegetazione aveva preso fuoco.

" Vista la situazione, abbiamo fatto intervenire anche una seconda squadra della nostra sezione. In supporto alle operazioni è intervenuta anche una squadra della Misericordia di Empoli. La tempestività dell’avvistamento e della segnalazione ha consentito alle squadre di raggiungere rapidamente il luogo dell’incendio" dicono da Vab Limite.

Ma non è l'unico intervento della giornata, perché un altro incendio di vegetazione è nato a sud di Ponzano, tra via dei Cappuccini e via dell'Olivo. Anche quello è stato prontamente spento.

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