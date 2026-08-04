Dalla telecamera si accorgono del rogo: domato incendio al Terrafino

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Vab Limite ha visto l'incendio ed è uscita per domarlo. Intervento anche a sud di Ponzano

Una telecamera è stata decisiva per un tempestivo intervento a Empoli. Si tratta di un incendio, in un inizio d'agosto ormai funestato dai roghi specie nell'Empolese.

Vab Limite, tramite una telecamera di avvistamento, ha notato una colonna di fumo alzarsi in zona Terrafino. Ha effettuato la segnalazione alla Sala Cop Aib di Firenze e fatto uscire una squadra per domare le fiamme, in via Lucchese, dove della vegetazione aveva preso fuoco.

" Vista la situazione, abbiamo fatto intervenire anche una seconda squadra della nostra sezione. In supporto alle operazioni è intervenuta anche una squadra della Misericordia di Empoli. La tempestività dell’avvistamento e della segnalazione ha consentito alle squadre di raggiungere rapidamente il luogo dell’incendio" dicono da Vab Limite.

Ma non è l'unico intervento della giornata, perché un altro incendio di vegetazione è nato a sud di Ponzano, tra via dei Cappuccini e via dell'Olivo. Anche quello è stato prontamente spento.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
4 Agosto 2026

Terremoto in Toscana: scossa magnitudo 4.3 a Pisa, avvertita in molte province. La terra continua a tremare

Trema la terra in Toscana. Questa mattina, alle ore 10.14, i sismografi hanno infatti registrato un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Pisa, ad una profondità di 8 km, nel [...]

Empoli
Cronaca
3 Agosto 2026

Incendio vegetazione in via Valdorme Nuova a Empoli. Fiamme vicino Fi-Pi-Li, chiuso tratto

A fuoco vegetazione e sterpaglie questo pomeriggio a Empoli, nei pressi del cimitero dei Cappuccini. Intorno alle ore 15.30 un incendio si è sviluppato a lato della strada, all'inizio di [...]

Empoli
Cronaca
3 Agosto 2026

Pagnana, lavori in corso per la condotta fognaria che arriva a Cuoiodepur

È entrato nel vivo uno dei più importanti interventi infrastrutturali programmati da Acque per il sistema fognario e depurativo del Basso Valdarno. Sono infatti iniziati i lavori della nuova condotta [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina