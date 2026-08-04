IRPLAST inaugura ad Atessa una nuova linea industriale da 30mila tonnellate annue per il packaging sostenibile

IRPLAST inaugurerà il prossimo 15 settembre una nuova linea industriale nel sito produttivo di Atessa. Cuore del progetto è la nuova linea con tecnologia LISIM, fornita da Brückner Maschinenbau, che consentirà la produzione di 30.000 tonnellate annue di film ad alte prestazioni per strutture monomateriali riciclabili, in linea con i requisiti introdotti dal nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).

L'intervento si inserisce in un più ampio piano industriale avviato negli ultimi anni, che prevede investimenti complessivi superiori a 60 milioni di euro, destinati a sostenere innovazione, crescita e internazionalizzazione dell'azienda. Il nuovo impianto rappresenta un modello di eccellenza sotto il profilo tecnologico, produttivo e ambientale: grazie all'impiego delle migliori tecnologie disponibili, consentirà infatti di migliorare ulteriormente le performance in termini di efficienza energetica e sostenibilità.

"L'ampliamento del sito di Atessa è la naturale conseguenza della significativa crescita che IRPLAST ha registrato sui mercati internazionali nell'ultimo decennio e ci permetterà di rispondere con ancora maggiore efficacia alla crescente domanda di packaging sostenibile e ad alto contenuto tecnologico", dichiara Fausto Cosi, Presidente e Amministratore Delegato di IRPLAST. "La nuova linea restituisce ulteriore centralità strategica allo stabilimento di Atessa, rafforzandone il ruolo nella produzione di soluzioni ad alte prestazioni. Grazie all'impiego di tecnologie all'avanguardia, potremo coniugare innovazione, competitività e rispetto dell'ambiente. Il mercato del packaging sostenibile continuerà a crescere in modo significativo e siamo orgogliosi di proseguire gli investimenti su questo territorio, creando valore condiviso e consolidando la collaborazione con una filiera produttiva locale sempre più innovativa, sostenibile e orientata al futuro."

IRPLAST è un’azienda italiana integrata verticalmente, specializzata nella produzione di film BOPP a stiro simultaneo, etichette e nastri adesivi stampati. Nel 2025 ha fatto il suo ingresso nel gruppo giapponese TOPPAN, leader riconosciuto a livello internazionale. La leadership strategica del Gruppo ha avuto un ruolo centrale nel creare allineamento tra visione aziendale e operatività. Questo ha permesso ad IRPLAST di crescere mantenendo coerenza produttiva, credibilità e una proposta di valore chiara per il mercato. IRPLAST adotta un modello di business orientato alla sostenibilità ambientale, con investimenti nella riduzione di peso e spessore dei film, nello sviluppo di soluzioni

completamente riciclabili e nel riutilizzo degli scarti. Dal 2020 pubblica il Report di Sostenibilità che certifica il proprio impegno per l’innovazione responsabile.

Fonte: IRPLAST Ufficio Stampa

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