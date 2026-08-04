Meteo e tenuta della rete idrica, Prato chiede un incontro urgente al Presidente di Publiacqua

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Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni

A chiederlo sono il sindaco di Prato Biffoni e il vicesindaco Blasi con una lettera indirizzata al presidente di Publiacqua Nicola Perini

Un incontro istituzionale urgente con Publiacqua per verificare e potenziare la tenuta della rete fognaria e del sistema di drenaggio urbano. A chiederlo sono il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il vicesindaco Diego Blasi - insieme all’assessora con delega al rischio idraulico Cristina Sanzò - con una lettera indirizzata al presidente di Publiacqua Nicola Perini.

"La corretta gestione del rischio idraulico rappresenta una priorità assoluta per la tutela della sicurezza dei nostri cittadini, del patrimonio pubblico e dell'intero tessuto economico e produttivo della città", sottolineano il sindaco Biffoni e il vicesindaco Blasi. "Le criticità e i sovraccarichi registrati di recente in diverse aree del territorio comunale — con frequenti fenomeni di rigurgito e difficoltà nello smaltimento delle acque meteoriche — dimostrano che servono interventi strutturali e manutentivi pianificati e non più rinviabili".

Per questo motivo, il Comune ha chiesto di incontrare la presidenza di Publiacqua in modo da definire tempestivamente una strategia d'azione condivisa.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa

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