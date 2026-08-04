Meyer e Istituto degli Innocenti, al via accordo di collaborazione triennale

Mettere in rete competenze sanitarie, educative, sociali e di ricerca per offrire risposte sempre più efficaci ai bisogni dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie. È questo il senso dell'accordo di collaborazione sottoscritto dall'Azienda ospedaliera universitaria Meyer - IRCCS e dall'Istituto degli Innocenti, che avvia un percorso triennale di lavoro comune sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'intesa nasce con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra due realtà di riferimento a livello nazionale nei rispettivi ambiti di competenza, promuovendo iniziative e progetti orientati alla tutela del benessere dei bambini e dei ragazzi. In particolare, la collaborazione riguarderà la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'integrazione tra interventi sanitari, sociali ed educativi, la diffusione della cultura dell'accoglienza e del sostegno alle relazioni familiari, oltre ad attività di formazione, ricerca e divulgazione sui temi legati all'età evolutiva.

Nel dettaglio, l'accordo prevede la realizzazione di iniziative scientifiche, culturali e formative congiunte; lo sviluppo di attività di ricerca, monitoraggio e documentazione; la condivisione di competenze professionali e di buone pratiche; la sperimentazione di interventi innovativi e integrati rivolti a minorenni con bisogni socio-sanitari complessi; la condivisione di dati e informazioni sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza; la partecipazione congiunta a bandi e programmi di finanziamento a livello nazionale e internazionale.

L'accordo avrà una durata di 36 mesi e, alla sua scadenza, potrà essere prorogato dalle parti per ulteriori tre anni, con l'obiettivo di consolidare e ampliare le attività sviluppate nell'ambito della collaborazione.

Fonte: Istituto degli Innocenti

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