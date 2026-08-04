Monte dei Paschi di Siena, Giorgetti incontra le istituzioni locali il 20 agosto a Roma

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Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha confermato la propria disponibilità a incontrare le istituzioni del territorio

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha confermato la propria disponibilità a incontrare le istituzioni del territorio per affrontare il tema del futuro e delle prospettive strategiche della Banca Monte dei Paschi di Siena. L'incontro è stato fissato per giovedì 20 agosto a Roma.

La convocazione del Ministero giunge a seguito della formale richiesta presentata congiuntamente dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dalla presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti e dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio.

I rappresentanti delle istituzioni esprimono soddisfazione per la positiva risposta da parte del Ministero, sottolineando l'importanza cruciale di un confronto diretto con il Governo per garantire la tutela del patrimonio sociale, occupazionale ed economico che la banca rappresenta per la città di Siena, la sua provincia e l'intera Regione Toscana

Fonte: Regione Toscana

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