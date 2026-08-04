Montelupo, approvata salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione da 580mila euro

Il Consiglio Comunale ha approvato la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028 e una variazione da quasi 580.000 euro, confermando la solidità dei conti dell'ente e garantendo le risorse necessarie per finanziare una serie di interventi strategici destinati al territorio e ai servizi ai cittadini.

Oltre 150.000 euro della variazione di bilancio provengono da maggiori introiti derivanti dalla riscossione dell’IMU per l’anno corrente, altri 80.000 euro arrivano invece dall’aumento delle entrate derivanti dai permessi a costruire, le cui riscossioni hanno superato le previsioni formulate a inizio anno.

Le risorse saranno impiegate per sostenere le attività educative: di queste, oltre 80.000 euro saranno destinati all’assistenza scolastica degli alunni con disabilità e al nuovo affidamento della gestione dei nidi.

Sono stati inoltre ulteriormente integrati gli stanziamenti destinati alla manutenzione degli edifici comunali, con 40.000 euro complessivi per impianti sportivi, scuole e Museo Archeologico, e 38.000 euro per l’acquisto di arredi urbani e giochi per le aree verdi, fra le quali i giochi per i giardini di Bobolino.

Una quota significativa della variazione è stata infine destinata alle agevolazioni sulla TARIC 2026, approvate sempre nella seduta consiliare di ieri sera.

La definizione delle agevolazioni rimane di competenza dell’Amministrazione comunale, che ha scelto di incrementarle per rispondere alle esigenze delle famiglie e, in particolare, delle fasce economicamente più fragili.

Di seguito le agevolazioni previste:

ISEE compreso tra 0 e 5.000 euro: riduzione del 100% sia sulla quota fissa sia sulla quota variabile;

ISEE compreso tra 5.000,01 e 9.796 euro: riduzione del 75% sia sulla quota fissa sia sulla quota variabile;

ISEE compreso tra 9.796,01 e 15.000 euro: riduzione del 100% sulla quota variabile.

Le famiglie interessate alle agevolazioni comunali devono presentare domanda entro e non oltre il 31 ottobre 2026 utilizzando la modulistica presente sul sito del Comune: www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it

«L'approvazione di questa variazione di bilancio rappresenta un momento importante perché il mantenimento degli equilibri di bilancio non è soltanto un obbligo contabile, ma la condizione che consente all'Amministrazione di programmare con responsabilità e di investire nella qualità dei servizi. Le risorse derivanti dall'incremento della capacità di riscossione, e dagli introiti derivanti dai permessi a costruire, ci consentono di intervenire concretamente a sostegno delle famiglie economicamente più fragili e al contempo di finanziare l’assistenza scolastica. Una parte consistente della variazione di bilancio è stata destinata alle manutenzioni stradali, ai nuovi arredi urbani, tra cui i giochi per i Giardini di Bobolino fino agli interventi dedicati alle aree verdi; mantenendo al tempo stesso una gestione attenta e rigorosa del bilancio comunale”.», spiega l’assessore al Bilancio Francesco Desii.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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