Morto il fotografo fiorentino Maurizio Degl'Innocenti

Scomparso prematuramente, il professionista stimato da colleghe e colleghi nella sua carriera si è occupato di cronaca, sport, politica e cultura
Firenze piange la prematura scomparsa del fotografo Maurizio Degl'Innocenti. Apprezzato e conosciuto professionista, è venuto a mancare a soli 50 anni dopo una malattia.
Per tanti anni Degl'Innocenti aveva lavorato per l'Ansa, occupandosi dai fatti di cronaca alla Fiorentina, dalla politica alla cultura e alla moda. Nella sua carriera aveva collaborato anche con La Nazione. Per sua volontà non si terranno i funerali. Stimato da colleghe e colleghi, in queste ore il fotografo è ricordato per la sua gentilezza e professionalità.
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