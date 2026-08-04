Un murale per Don Aldo Mei in una scuola di Lucca

Nell'asilo Don Aldo Mei a Lucca è stato inaugurato il murale curato dagli allievi del liceo artistico e musicale "Passaglia" dedicato proprio al sacerdote a cui è intitolata la scuola. Ricorre l'82imo anniversario dalla fucilazione da parte dei nazisti di Don Aldo Mei, avvenuta sugli spalti di Porta Elisa.

Un'opera, si spiega in una nota del Comune, "che rende visibile questo passaggio drammatico della storia lucchese e aiuta a non dimenticare, invita a riflettere sul valore della pace, della solidarietà e della dignità umana e ci interroga sulla difesa di questi valori comuni di fronte alla violenza e al male".

Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Lucca Mario Pardini, il consigliere provinciale Patrizio Andreuccetti, e i rappresentanti della Curia arcivescovile, insieme agli autori dell'opera.

I bambini e le bambine della scuola hanno inoltre consegnato a ciascun partecipante istituzionale un cartoncino accompagnato da un 'gesto gentile' e hanno riproposto una rievocazione delle frasi celebri del sacerdote.

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