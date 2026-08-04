Nove tifosi del Siena denunciati: sequestrate spranghe, coltelli e materiale da scontro

L'intervento dei carabinieri a Monteriggioni dopo i sospetti su un possibile agguato ai supporter del Grosseto. Tra i denunciati anche un minorenne.
Nove giovani, tra cui un minorenne, ritenuti riconducibili alla tifoseria organizzata del Siena Calcio, sono stati denunciati dai carabinieri per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive.
L'intervento risale al 29 luglio scorso nei pressi del campo sportivo comunale di Badesse, nel territorio di Monteriggioni, dove i militari hanno controllato alcune persone che, secondo la ricostruzione investigativa, si sarebbero appostate lungo il percorso previsto per il rientro dei tifosi del Grosseto dopo una partita amichevole.
Durante la perquisizione dei veicoli, effettuata dai carabinieri della stazione di Monteriggioni con il supporto della compagnia di Poggibonsi, sono state sequestrate otto spranghe di ferro, coltelli, taglierini, caschi, passamontagna e scaldacollo, materiali ritenuti potenzialmente utilizzabili per un eventuale scontro.
Per tutti i nove denunciati è stata trasmessa una segnalazione alla Procura della Repubblica di Siena. La posizione degli indagati sarà inoltre valutata dalla Questura di Siena per l'eventuale adozione di provvedimenti di Daspo.
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