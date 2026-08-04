Ospedale di comunità di Navacchio, accordo e monitoraggio delle attività

Si è svolto un nuovo incontro dedicato all’ospedale di comunità di Navacchio, al quale hanno partecipato le Direzioni dell’Azienda USL Toscana nord ovest e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, la Regione Toscana, il Comune di Cascina e la Misericordia di Navacchio.

Nel corso della riunione è stato raggiunto un accordo che permetterà di migliorare, nei prossimi mesi, la funzionalità dell’ospedale di comunità e dell’intera struttura.

I soggetti presenti hanno infatti condiviso un assetto organizzativo più funzionale, finalizzato a garantire una gestione più efficace delle attività e una risposta sempre più adeguata ai bisogni assistenziali del territorio.

È stato inoltre concordato di attuare uno stretto monitoraggio dell’andamento dell’attività, così da poter verificare in modo puntuale l’efficacia delle soluzioni individuate e introdurre, se necessario, eventuali correttivi.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale e ha confermato la volontà comune di valorizzare pienamente il ruolo della struttura di Navacchio all’interno della rete dei servizi territoriali, nell’interesse dei cittadini e della qualità dell’assistenza.

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime quindi soddisfazione per l’esito del confronto e ribadisce il proprio impegno, insieme agli altri soggetti coinvolti, a seguire con attenzione l’evoluzione del percorso condiviso.

Fonte: Asl Toscana nord ovest - Ufficio stampa

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