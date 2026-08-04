Padule di Fucecchio, iniziati gli interventi del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

Proseguono le attività di manutenzione estiva del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. I lavori, per un investimento di circa 143mila euro, interesseranno anche il cratere palustre del Padule di Fucecchio.

«Al momento – spiega Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno – sono appena iniziati gli interventi sul canale del Capannone e sulla parte finale del Pescia di Collodi. Per quelli ricadenti in area vincolata, come da accordo con la Regione, attenderemo il 10 agosto. Come da disciplinare, su tutti i corsi d’acqua interni o limitrofi al cratere palustre saranno effettuati interventi di controllo, ovvero limitati a una gestione mirata appunto al controllo della vegetazione nata spontaneamente, con eventuale rimozione delle piante secche o pericolanti».

Per quanto riguarda l’area del cratere palustre, i corsi d’acqua interessati dagli interventi di sfalcio/trinciatura sono il canale del Capannone, il controfosso Canale del Capannone, i fossi della Traversa, del Canaletto, del Prete e il canale del Terzo. E ancora i fossi della Nievolina, quello di collegamento tra il canale del Capannone e il fosso del Canaletto, i fossi del Capitolo, della Croce del Ministro oltre all’argine strada e agli argini perimetrali riserva naturale Righetti.

Sono previsti inoltre scavi del fondo alveo sui corsi d’acqua soggetti a interrimento: il fosso della Nievolina (tra il canale del Capannone e il torrente Pescia di Pescia), il fosso del Capitolo e il fosso di collegamento tra il canale del Capannone e il fosso del Canaletto. Lungo il canale del Capannone, in località Salanova, in corrispondenza della confluenza del torrente Pescia di Collodi, è previsto poi lo scavo di quei tratti in cui, ogni anno, si riversano notevoli quantitativi di limo. I materiali di risulta saranno raccolti e disposti direttamente sull’arginatura.

Vari interventi di manutenzione riguarderanno anche la Riserva Naturale Righetti. Oltre al taglio della vegetazione lungo i camminamenti e gli argini perimetrali, saranno eseguiti interventi di ripristino puntuali finalizzati al corretto mantenimento delle opere di regimazione idraulica dell’area (opere di regolazione), delle recinzioni e di altri manufatti. Sarà inoltre necessario procedere alla realizzazione di nuove palificate per la sistemazione degli osservatori in legno.

Fonte: Ufficio stampa Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

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