Ponte Buggianese, festa per i cento anni di Delia Montemarani alla Rsa Villa Bianca

Sabato 1 agosto la RSA Villa Bianca di Ponte Buggianese, struttura del gruppo Sereni Orizzonti, ha vissuto un giorno speciale: il 100° compleanno di Delia Montemarani, un traguardo festeggiato con l’affetto dei familiari e il calore di tutta la comunità della residenza, stretta intorno alla festeggiata. A portare i propri omaggi è intervenuto anche il Sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi, che ha voluto rendere omaggio alla signora Delia consegnandole un elegante mazzo di orchidee e condividendo con tutti i presenti questo importante momento di festa.

Delia è nata il 1 agosto 1926 in provincia di Macerata, dove ha imparato fin da bambina il valore della fatica e della famiglia, lasciando presto la scuola per lavorare nei campi con i genitori. Sposatasi giovane, ha coronato poco dopo il desiderio di diventare madre del figlio Giuliano, e da allora la famiglia è rimasta il punto fermo di tutta la sua vita. Nel tempo libero ha coltivato una vera passione per i lavori manuali, dal ricamo “a giorno”, eseguito con precisione quasi certosina, al lavoro a maglia, portato avanti con pazienza per anni. Amava anche la lettura, piacere a cui ha dovuto rinunciare solo quando la vista ha iniziato a indebolirsi. Di carattere dolce, riservato e sempre pacato, Delia porta con sé ricordi che raccontano un’epoca di semplicità e cura: ancora oggi rievoca con un sorriso la pasta fatta in casa che preparava con le proprie mani per il marito, un gesto d’amore quotidiano che sintetizza bene la generosità della sua natura.

Ospite della struttura dal settembre 2019, Delia riceve spesso la visita dei familiari, che continuano ad accompagnarla con affetto costante. Per festeggiare questo speciale traguardo, la Direttrice della RSA Villa Bianca, Dottoressa Cristina Pallotti, ha voluto dedicare alla signora Delia parole cariche di affetto: "Cara Delia, raggiungere il traguardo dei cento anni è un dono prezioso e rappresenta una storia di vita che merita di essere celebrata. A nome di tutta Villa Bianca, con profonda stima e affetto, ti rivolgo i più sinceri auguri".

La Direttrice ha poi voluto sottolineare il significato di questa giornata: "Celebrare i cento anni di una nostra ospite significa dare valore alla persona, alla sua storia e ai legami che continuano ad accompagnarla. Siamo felici che questa ricorrenza sia stata vissuta insieme ai familiari, agli ospiti, agli operatori e alle istituzioni del territorio, perché sono proprio questi momenti a rafforzare il senso di comunità. Desidero inoltre esprimere il mio ringraziamento e la mia profonda stima a tutta l'équipe di Villa Bianca, che ogni giorno lavora con professionalità, passione e umanità, contribuendo a rendere possibili occasioni così significative. È motivo di orgoglio vedere una partecipazione così sentita da parte del territorio, che conferma il valore della collaborazione tra la nostra struttura e la comunità locale".

La giornata si è conclusa tra sorrisi e tanta emozione, lasciando il ricordo di una ricorrenza speciale che ha saputo unire generazioni diverse nel segno della condivisione.

Fonte: Ufficio stampa

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