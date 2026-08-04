Ponte Capraia-Montelupo, Viviamo Capraia e Limite chiede piano per ridurre i disagi dei lavori

La lista civica Viviamo Capraia e Limite ha presentato un'interpellanza in Consiglio comunale sui lavori di adeguamento del ponte sulla SP 106 tra Capraia e Montelupo. Il gruppo di opposizione chiede chiarimenti sui tempi e sulle misure previste per ridurre l'impatto della chiusura, stimata in circa 300 giorni, e del cantiere biennale. "Non ci limitiamo a fare domande: proponiamo soluzioni concrete" afferma la lista, indicando tra le priorità mobilità pedonale, sostegno alle attività commerciali e gestione di traffico e parcheggi.

L'interpellanza sui futuri lavori del ponte tra Capraia e Montelupo

L'adeguamento strutturale del ponte sulla SP 106 tra Capraia e Montelupo è un'opera necessaria per la sicurezza di tutti. Tuttavia, la prospettiva di circa 300 giorni di chiusura totale e di un cantiere di due anni porterà con sé un impatto pesantissimo per il nostro territorio e, nonostante il nuovo ponte, ci sarà isolamento pedonale per i pendolari diretti alla stazione, perdita di posti auto, difficoltà per le attività commerciali e sovraccarico del traffico nei punti d'innesto del nuovo ponte nell'ora di punta.

Come gruppo Viviamo Capraia e Limite, abbiamo presentato un'interpellanza a risposta orale al Sindaco e al Consiglio Comunale per fare chiarezza in maniera puntuale con un dibattito aperto.

Non ci limitiamo a fare domande: proponiamo soluzioni concrete per prevenire i disagi prima dell'avvio dei lavori, tra cui:

Mobilità e accessibilità pedonale: soluzioni per garantire il passaggio dei pendolari diretti alla stazione con l'allestimento di un servizio navetta gratuito realmente aderente alle esigenze o la realizzazione di una passerella pedonale non vista come un costo ma come investimento.

Sostegno alle imprese: misure di mitigazione e sgravi fiscali comunali (TARI e occupazione suolo pubblico) per le attività colpite dal calo dei transiti.

Viabilità e parcheggi: un piano sosta alternativo per compensare i posti auto persi e uno studio accurato sui flussi di traffico negli orari di punta.

Partecipazione: l'attivazione di un tavolo di confronto permanente con cittadini, commercianti e associazioni.

Serve un confronto pubblico e trasparente con i cittadini, i pendolari e le imprese del territorio. Agire oggi, prima dell'avvio dei lavori, è l'unico modo per prevenire le criticità e trovare soluzioni condivise.

Continuando a farci portavoce delle vostre istanze, vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sulle risposte che riceveremo in Consiglio Comunale. Il futuro della nostra comunità si costruisce insieme e non solo con domande, ma proponendo — come facciamo — soluzioni.

Siamo sempre stati un'opposizione costruttiva e siamo come sempre pronti a dialogare con la maggioranza per il bene dei cittadini. Fatti non parole

Notizie correlate