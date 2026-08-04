Ricognizione sui programmi nell’ultimo Consiglio comunale di Cerreto Guidi

Si è tenuta nei giorni scorsi la seduta del Consiglio comunale di Cerreto Guidi riservata alle variazioni di Bilancio 2026-2028, al Dup e agli equilibri di bilancio 2026 con la ricognizione sui programmi. Nel suo intervento la Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha riferito sullo stato di realizzazione dei programmi partendo dal processo di digitalizzazione. Tra l’altro la sala consiliare è stata ristrutturata e digitalizzata con i fondi derivanti da progetti PNRR permettendo all’Ente di dotarsi di un sistema audio-video di ultima generazione.

Per l’ordine pubblico e la sicurezza l’attività è stata orientata a incrementare la percezione di sicurezza, rafforzando il coordinamento con le forze dell’ordine e con il presidio nei pressi dei plessi scolastici.

La sindaca ha poi sottolineato nell’ambito dell’istruzione e del diritto allo studio, l’impegno per la progettazione e la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Proseguono infatti, insieme alle manutenzioni, i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Cerreto Guidi. Si mantiene grande attenzione per l’attività e i servizi allo studio con tariffe che, attraverso l’ISEE, promuovano una equa ridistribuzione dei costi.

La tutela e la valorizzazione dei beni culturali e le politiche giovanili sono altri ambiti di intervento con l’organizzazione di iniziative che siano condivise anche dai più giovani e con l’impegno per lo sport con la regolare manutenzione dei tanti impianti dislocati sul territorio comunale.

Un capitolo importante riguarda il turismo con l’obiettivo di accrescere le presenze sul territorio. E’stato potenziato l’Ufficio turistico comunale e riaperto il Mumeloc.

Per l’assetto del territorio, la sindaca ha ricordato come sia giunto a conclusione il percorso per il piano strutturale intercomunale tra i comuni di Empoli, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino e Vinci e come sia stato fortemente potenziato il sistema di protezione civile.

In un’analisi inevitabilmente sintetica per dare poi spazio al dibattito consiliare, la sindaca ha infine ricordato i 340mila euro spesi per manutenzioni stradali, impianti e scuole.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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