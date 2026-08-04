Rifiuti abbandonati a Fucecchio, una segnalazione permette di risalire all'autore del gesto

La segnalazione di una persona che stava percorrendo la zona degli ex Macelli, a Fucecchio, ha permesso di risalire all'autore di un vistoso abbandono di rifiuti. Il fatto, avvenuto lunedì 3 agosto intorno alle 19:30, ha visto protagonista un cittadino che, casualmente, si trovava nella zona oggetto dell'accaduto, il quale ha assistito all'abbandono di un vistoso carico di rifiuti lasciati vicino alla campana del vetro. Immediata la segnalazione alle autorità competenti che, con l'ausilio delle telecamere, ha permesso di risalire all'autore del gesto, grazie anche alla sollecitudine dell'amministrazione comunale.

“Ringrazio il cittadino per la tempestiva segnalazione ed il senso civico dimostrato – commenta la sindaca Emma Donnini -. Purtroppo l'inciviltà resta una piaga difficile da debellare: videocamere, ispettori ambientali, progetti di sicurezza e decoro, niente di tutto questo potrà mai bastare senza un deciso cambio di passo a livello di rispetto e senso civico, per l'ambiente e per la propria comunità”.

“La collaborazione dei cittadini è fondamentale – prosegue l'assessora all'ambiente Sabrina Mazzei -. Grazie alle loro segnalazioni è possibile far intervenire tempestivamente i servizi che l'ente ha attivi fino alla posiibilità di elevare le sanzioni e procedere alle successive denunce. Per questo ringrazio tutti coloro che collaborano con le istituzioni, invitandoli a segnalare eventuali situazioni di abbandono o degrado”.

Ricordiamo che per segnalare rifiuti abbandonati è possibile utilizzare Aliapp oppure contattare Plures Alia ai numeri 800 888 333 (da rete fisso, gratuito), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento), 0571 1969333 (da rete fissa e mobile), dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 14:30

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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