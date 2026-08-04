Risorse per la Fi-Pi-Li, Campinoti e Nascosti: "Da Giani un colpo durissimo"

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(foto gonews.it)

Incredibile leggere che il governo centrale dà l’ok a un ordine del giorno del PD per ben 200 milioni per la messa in sicurezza della Fipili e il Presidente Giani (PD) invece di ringraziare i suoi Parlamentari e il Governo critica il provvedimento sostenendo che i 200 milioni non bastano e ne servono almeno 500 di milioni che saranno gestiti dalla Toscana Strade anziché direttamente Anas per evitare il pedaggio.

Priorità è approvvigionare la Toscana Strade delle risorse necessarie non solo per la messa in sicurezza della Fipili, ma per il mantenimento della struttura di questa nuova, a nostro avviso inutile società. Tutto poteva essere gestito da Anas dimenticando che nel odg approvato i 200 milioni di euro sono destinati esclusivamente alla Fipili.

Indirettamente il pedaggio viene confermato dalle parole di Giani. Pedaggio che alla fine come solito colpirà le fasce più deboli e produttive della popolazione attiva, quella che disgraziatamente ancora lavora e che deve usare per lavoro questa altrettanto disgraziata strada.

Un ennesimo durissimo colpo alla competitività delle imprese Toscane ve uno schiaffo ancora più duro a i cittadini lavoratori pendolari già colpiti dall’aumento dei biglietti dei treni regionali e non solo. Avanti tutta Toscana Strade, reddito di cittadinanza regionale tanto a pagare sono sempre gli stessi...

Simone Campinoti dirigente regionale FI 

Nicola Nascosti portavoce regionale Fi

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