Scomparso da struttura nell'Aretino, continuano le ricerche

Continuano le ricerche, partite nella notte del 2 agosto, per una persona che risulta scomparsa da una struttura sanitaria di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo.

Due giorni fa è stato attivato il piano prefettizio di ricerca scomparsi. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con una squadra di Cortona, l'Ucl (Unità di comando locale) con personale specializzato Tas (Topografia applicata al soccorso), unità cinofile, droni, carabinieri, personale del 118 e del Soccorso Alpino, protezione civile, polizia locale di Castiglion Fiorentino.

L'uomo, 46enne di origine cingalese, si trovava in regime di libertà vigilata dopo che nel 2020 a Levane, nel comune di Bucine, uccise la figlia. Giudicato incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, era stata disposta una misura di sicurezza di dieci anni in una Rems e successivamente era stato disposto il trasferimento nella struttura, in attesa dell'udienza per il riesame della pericolosità sociale.

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