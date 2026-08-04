Terremoto in Toscana, scossa magnitudo 4.3 con epicentro a Pisa. Avvertita in tante province

Trema la terra in Toscana. Questa mattina, alle ore 10.14, i sismografi hanno infatti registrato un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Pisa, ad una profondità di 8 km, nel centro del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. La scossa è stata avvertita sulla costa, nel Livornese e nel Pisano, ma anche in Versilia, nel Fiorentino e nell'Empolese Valdelsa. Al momento non si registrano feriti. Sui social il governatore Eugenio Giani spiega che le "verifiche sono in corso con il sistema regionale".

A Pisa numerose le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco, mentre negli uffici pubblici del centro d Pisa decine di persone sono scese in strada.

Sempre nel territorio pisano era stata registrata una scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, nella notte tra il 30 e il 31 luglio, alle 1:30 con epicentro a 3 km dal comune di San Giuliano e a 4 da quello di Pisa, ad una profondità di 10 chilometri.

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