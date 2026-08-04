Taddeucci oro, Caponi bronzo: estasi toscana agli Europei di nuoto!

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Foto di Andrea Masini / DBM / Deepbluemedia.eu

Oro per l'atleta di Lastra a Signa, bronzo per la fucecchiese, entrambe transitate dalla piscina di Empoli

L'Empolese Valdelsa e la Zona del Cuoio vivono un pomeriggio di goduria per quanto sta avvenendo nella Senna, a Parigi. Agli Europei di nuoto in programma in Francia si è disputata la 10 km di fondo e Ginevra Taddeucci ha vinto l'oro, Linda Caponi il bronzo.

È un successo incredibile quello di Taddeucci, atleta di Lastra a Signa cresciuta sportivamente a Empoli. Per lei è il terzo oro europeo, arrivato stavolta dopo una gara combattutissima fino all'ultimo metro. Nel nuoto in acque libere nella Senna si prese anche un bronzo olimpico.

La medaglia di bronzo stavolta finisce al collo di un'altra conoscenza dell'Empolese e del Cuoio, Linda Caponi, classe 1998 e originaria di Fucecchio. Anche lei è passata da Empoli, è un prodotto del Team Nuoto Toscana.

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