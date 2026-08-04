Tariffa Corrispettiva, il Comune di Fucecchio approva le agevolazioni in base alla situazione economica familiare

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Sarà possibile presentare domanda dal 6 agosto al 30 settembre 2026

Il Comune di Fucecchio ha approvato la manovra agevolativa sociale a favore degli utenti domestici della nuova Tariffa Corrispettiva (TARIC). A seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n.47/2026, l’Amministrazione ha stabilito particolari riduzioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE o ISEE corrente entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno, come di seguito indicato:

* nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 5.000: riduzione pari al 100% (da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile);
* nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra euro 5.000,01 e euro 9.796: riduzione del 30% (da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile).

Gli utenti potranno presentare richiesta di agevolazione a partire dal 6 agosto e fino alle ore 24 del 30 settembre 2026, esclusivamente online tramite il portale dedicato raggiungibile alla pagina [ https://www.comune.fucecchio.fi.it/notizie/agevolazioni-taric.html | https://www.comune.fucecchio.fi.it/notizie/agevolazioni-taric.html ] .

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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