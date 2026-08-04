Truffa del falso carabiniere, due arresti a Camaiore

Un 51enne e un 37enne sono stati arrestati a Camaiore per la truffa del falso carabinieri. I due sono stati individuati dai carabinieri di Viareggio, che hanno scoperto il raggiro da parte dei due uomini.

Nel corso dell’operazione, i militari sono riusciti a recuperare la refurtiva, consistente in una cospicua somma di denaro contante e diversi monili in oro, che è stata integralmente restituita alla vittima.

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