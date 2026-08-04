Use Computer Gross: la conferma Cappa, la bella novità Vercesi

Una conferma ed una bella novità nello staff tecnico dell’Use Computer Gross. Ad affiancare coach Luca Valentino nel prossimo campionato di serie B Interregionale saranno infatti Tommaso Cappa e Giulio Vercesi. Se Tommy, dopo una lunga carriera da giocatore, è ormai da tempo un punto fisso della prima squadra oltre che un allenatore delle giovanili, Giulio Vercesi è la bella novità per la prossima stagione. Si tratta di un giovane che, dopo aver giocato nel settore giovanile, ha deciso di sedersi in panchina con le squadre del vivaio col quale ha iniziato a fare esperienza anche nei campionati di Eccellenza per arrivare poi al grande salto in prima squadra. Un profilo che si inserisce alla perfezione nella politica sui giovani che la società porta avanti da sempre. Dallo staff della prima squadra esce Renato Quartuccio che proseguirà il suo impegno nel settore giovanile

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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