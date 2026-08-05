A Castelfiorentino per i giovani d'agosto c'è 'Gnamo'

Un titolo che è tutto un programma. Una parola che indica un modo di dire tipico di Castelfiorentino, quando si invita perentoriamente l’interlocutore a muoversi. E’ questo il biglietto da visita di “Gnamo” (in italiano: “andiamo”) un progetto rivolto ai ragazzi e adolescenti dai 12 anni in poi e nel mese di agosto si propone di coinvolgere i giovani in un ampio ventaglio di attività, sia nel pomeriggio che dopocena (la partecipazione è gratuita, ma è comunque gradita la prenotazione).

Oltre ad alcuni giochi, tornei di calcio balilla e musica, sono in programma incontri per dialogare e confrontarsi in centro (“Castello news” 5 agosto ore 20-23), iniziative di Canto (ore 18-20) e Drum Circle (ore 10-12) che si svolgeranno ogni lunedì e giovedì per tutto il mese di agosto (“Orpheus”, vicolo delle Monache). A partire dal 24 agosto, inoltre, sono previste numerose escursioni “tra natura, scoperta e avventura” per vivere un’esperienza diversa,

Risultato di una coprogettazione territoriale che coinvolge numerose realtà educative, scolastiche, sportive, culturali e associative del territorio, “Gnamo” si propone in buona sostanza di consolidare e sviluppare le attività già avviate da tempo con l’obiettivo di ampliare gli spazi educativi e le opportunità di aggregazione a disposizione dei ragazzi, e costruire una rete più coordinata a sostegno delle nuove generazioni.

Nel dettaglio, dal 24 agosto sono previste cinque serate per ragazzi/e dai 12 anni in poi, con partenza dal Ciaf alle 17.30 e rientro alle 21.30 (cena al sacco), organizzate in collaborazione con Toscana Hiking Experience (prenotazioni 328.4136156): un evento di “Orienteering” (24 agosto) con esercizi pratici di lettura del territorio, uso della bussola ecc; un trekking urbano “Tra memoria e territorio” (25 agosto) alla scoperta dei luoghi più significativi attraverso il racconto e il confronto tra generazioni (con la partecipazione di un volontario Auser); una camminata “lungo il fiume Elsa” (26 agosto) per conoscere il suo valore ambientale, paesaggistico e sociale (con la partecipazione di un membro dell’associazione “Amici della Pesca” ); tecniche di base di “Vita all’aperto” (27 agosto), con attività pratiche in natura, quali la costruzione di ripari temporanei, l’accensione del fuoco in sicurezza, e alcune nozioni di base di sopravvivenza (con un esperto della Polisportiva I’ Giglio – sezione “Survival”); infine, “sguardi sulla natura” (28 agosto) escursione guidata alla fotografia in natura (con la partecipazione del Gruppo fotografico “Giglio Rosso”).

Sempre il 28 agosto, infine, è previsto un “pomeriggio in fattoria”, iniziativa tra animali e natura organizzata da “La piccola fattoria Sole&Luna” dalle 16 alle 19, rivolta ai ragazzi dai 12 ai 17 anni (prenotazione consigliata 333.8892174, con possibilità di trasporto)

“Il progetto Gnamo – sottolinea l’Assessora alle Politiche Giovanili, Marta Longaresi – è il risultato di un percorso condiviso con le numerose associazioni che sono presenti nel nostro territorio, ed è rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 24 anni della nostra comunità. Questa prima tappa del progetto l’abbiamo pensata nel mese di agosto, un periodo in cui non ci sono eventi particolarmente significativi, per offrire loro delle opportunità di crescita, di conoscenza e divertimento insieme a chi, nel proprio ambito di competenze, è impegnato nelle varie associazioni. Si tratta pertanto di un percorso che nasce dalla consapevolezza che il nostro territorio dispone di un patrimonio straordinario di capacità, esperienze e relazioni. Valorizzare questa ricchezza significa investire concretamente nel benessere, nella crescita e nelle opportunità dei nostri giovani”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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