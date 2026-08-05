Aggredisce soccorritori e infermiera in ospedale a Lucca, arrestato 26enne

Un 26enne è stato arrestato dalla polizia a Lucca con l’accusa di aver aggredito i volontari che lo avevano soccorso e un’infermiera del pronto soccorso dell’ospedale cittadino. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio.

Secondo quanto riferito dalla questura, il giovane, di nazionalità egiziana, era stato trasportato al pronto soccorso dal personale della Misericordia della Media Valle dopo essersi procurato autonomamente alcuni tagli nella propria abitazione.

Prima dell’arrivo dei sanitari, secondo la ricostruzione fornita dalla polizia sulla base della testimonianza del fratello, il 26enne sarebbe andato in escandescenza, arrivando a danneggiare diversi oggetti in casa. Durante l’intervento di soccorso avrebbe inoltre "intenzionalmente imbrattato col suo sangue i soccorritori".

Una volta arrivato in ospedale, mentre si trovava sulla barella, avrebbe poi aggredito "con calci e pugni i volontari e il personale sanitario", spingendo un’infermiera contro una vetrata.

Il personale del pronto soccorso ha attivato immediatamente il collegamento d’emergenza con la sala operativa della questura. Due equipaggi della squadra volante sono quindi intervenuti e hanno identificato il giovane.

A consentire agli agenti di ricostruire la dinamica dell’accaduto sono state anche le nuove telecamere ad alta definizione installate dalla direzione dell’ospedale di Lucca, che avrebbero documentato le diverse fasi dell’aggressione permettendo l’arresto in flagranza.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 26enne l’obbligo di firma.

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