Agosto Orentanese, il Dolcione sarà dedicato agli 80 anni della Repubblica e al voto delle donne

Torna a sfilare il "Dolcione" di Orentano: quest'anno la grande composizione di bignè, da 6 metri di altezza per 12 di lunghezza, sarà dedicata agli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Il tradizionale e monumentale "Mega Dolce" sarà protagonista nella frazione di Castelfranco di Sotto domenica 16, ultimo giorno dell'Agosto Orentanese presentato oggi a palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana. Un momento di festa e aggregazione per tutto il paese, grazie ad una tradizione guidata dai maestri pasticcieri per valorizzare il bignè locale, prodotto tradizionale tipico (Pat).

Come ha sottolineato il consigliere regionale Federico Eligi "l’Agosto Orentanese rappresenta l’espressione più autentica dell’identità e dell’orgoglio del nostro territorio. Dietro la tradizione della Sagra del Bignè c’è una storia profonda, fatta di emigrazione, lavoro e passione, che ha legato per sempre Orentano all’eccellenza della pasticceria. Quest’anno la festa si arricchisce di un valore civile altissimo: la scelta di dedicare il celebre e monumentale ‘Mega Dolce’ agli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne dimostra come le nostre tradizioni popolari sappiano farsi veicolo di memoria, democrazia e coesione. Un grazie di cuore alla Pro Loco e a tutti i volontari che rendono possibile questo evento straordinario".

La manifestazione, in programma dal 10 al 16 agosto, nella frazione di Orentano, è organizzata dall’Ente Carnevale dei Bambini della locale Pro Loco. Le iniziative – ad ingresso gratuito – vanno dalla vendita dei bignè a spettacoli musicali, teatrali e di intrattenimento, culminanti nella sfilata del Dolcione.

Ad entrare nel vivo del programma Fabio Mini, sindaco di Castelfranco di Sotto, insieme a Maurizio Ficini, Attilio Ficini e Gabriele Toti, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario dell’Ente Carnevale dei bambini proloco di Orentano Aps.

"Siamo alla cinquantaseiesima edizione di una sagra che non solo tiene unito un intero paese, ma va anche oltre i confini nazionali e internazionali – ha affermato Mini – grazie all’attività della Pro Loco, al lavoro dei tanti volontari e collaboratori". Una storia di appartenenza legata al fenomeno migratorio, dal 1920 fino al 1960, con i tanti giovani che lasciarono Orentano in cerca di fortuna, dirigendosi soprattutto a Roma, per lavorare, imparare e trasmettere l’arte della pasticceria. Una schiera di maestranze che in estate era felice di tornare a casa, per condividere quanto imparato e per dar vita, nel 1968, alla festa del bignè. Tra quei giovani c’era Attilio, "unico erede al trono" – come si è definito lui stesso: "Quando si tornava in paese, anziché passare il tempo solo al bar, si pensò di far apprezzare le nostre bignè; all’inizio andavamo per il paese con un camioncino, per farle assaggiare alla gente, poi, grazie all’impegno e alla volontà di tante persone, è stato tutto un crescendo di iniziative".

E questo appuntamento aiuta davvero a mantenere vivo quel ricordo, diventando elemento identitario e caratterizzante del territorio. Dal 1987, infatti, grazie all’estro e all’inventiva si passò alla creazione dei "dolcioni", diventati una vera e propria tradizione orentanese, unica nel suo genere.

Il presidente dell’Ente Carnevale dei Bambini Pro Loco di Orentano APS, Maurizio Ficini, ha ricordato che l’associazione opera sul territorio di Orentano dal 1956 quando, su impulso dell’allora parroco, don Livio Costagli, si svolse la prima edizione del Carnevale dei Bambini di Orentano. Un appuntamento che continua con rinnovato vigore a 70 anni di distanza. "Accanto al carnevale ci sono anche tante iniziative che si svolgono durante l’anno – ha affermato – come la Sagra della Pizza a giugno e quella del Bignè ad agosto, due manifestazioni legate a prodotti agro-alimentari, che contribuiscono a far conoscere il nostro paese oltre confine".

Le creazioni sono state delle più varie e significative, tutte rigorosamente a base di bignè, ora per riprodurre monumenti (Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona, Torre di Pisa e Palazzo della Signoria), ora per celebrare i principali avvenimenti del nostro paese (i 100 anni del Giro di Italia nel 2017, i 50 anni della Vespa Primavera nel 2018 e i 500 anni dalla nascita di Leonardo da Vinci nel 2019). Ancora: con l’edizione del 2022 è stata festeggiata la Regione Toscana, con una struttura raffigurante Pegaso e stemma; nel 2025, invece, non poteva mancare l’omaggio alla città di Pisa e al mondo del calcio, dopo il ritorno della squadra in seria A.

"Nell’edizione 2026, il tema scelto richiama gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, un modo per unire la tradizione ai valori fondativi della nostra Repubblica – ha commentato il segretario Toti – attraverso uno spaccato storico e caratterizzante del territorio, che racconta tutto l’orgoglio di appartenenza e dello stare insieme".

Agosto Orentanese, il programma

Lunedi 10: Patrono di San Lorenzo, celebrazioni a carattere religioso e inizio vendita dei bignè alla crema ed al cioccolato

Martedì 11: Spettacolo di intrattenimento che verrà svolto in Piazza G. Matteotti dalle ore 21:00 alle ore 24:00, con concerto della Filarmonica Leone Lotti di Orentano;

Mercoledì 12: Spettacolo di intrattenimento musicale con il gruppo “The Slang” che verrà svolto in Piazza G. Matteotti dalle ore 21:00 alle ore 24:00, tombola di beneficenza e spettacolo pirotecnico;

Giovedì 13: Spettacolo comico teatrale con “I Dicche” che verrà svolto in Piazza G. Matteotti dalle ore 21:00 alle ore 24:00 e torneo di “burraco sotto le stelle”;

Sabato 15: Spettacolo di intrattenimento che verrà svolto in Piazza G. Matteotti dalle ore 21:00 alle ore 24:00 con musica dal vivo e spettacolo comico con Graziano Salvadori;

Domenica 16: dalle ore 21, spettacolo musicale con Dj party Radio Bruno e complesso folcloristico La Ranocchia, alle ore 23:30 tombola di beneficenza in Piazza G. Matteotti, e Sfilata Del Mega Dolce ispirato agli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne.

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