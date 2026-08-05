Al via il rinnovo della rete idrica in viale Marconi a Poggibonsi: intervento da 6 milioni

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Acque avvia il risanamento di 300 metri di condotta con la tecnica del relining: lavori dal 6 al 14 agosto e modifiche alla viabilità

Prosegue il piano di rinnovo delle infrastrutture idriche realizzato da Acque a Poggibonsi, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dopo alcune opere propedeutiche nei giorni scorsi, da giovedì 6 agosto prenderà infatti ufficialmente il via il nuovo lavoro in viale Marconi, finalizzato a migliorare l’affidabilità di una delle principali condotte di adduzione al servizio della città. L’intervento interesserà il tratto compreso tra via Marmolada e via del Chianti e comporterà, fino al prossimo 14 agosto, modifiche temporanee alla circolazione veicolare, con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri.

L'opera prevede il risanamento di circa 300 metri di condotta attraverso la tecnica del “relining”, una soluzione innovativa che permette di intervenire all’interno della tubazione esistente senza la necessità di effettuare scavi estesi. Il sistema consente nell’inserimento di una speciale guaina strutturale, comunemente definita “calza”, all’interno della condotta esistente, che viene così riqualificata e riportata a condizioni di piena efficienza. Si tratta di una tecnologia particolarmente efficace, che rende possibile sfruttare la tubazione presente come alloggiamento della nuova condotta, limitando in modo rilevante l’impatto dei cantieri sulla viabilità e sulle attività presenti lungo l’asse stradale. Al tempo stesso, l'intervento permetterà di ridurre sensibilmente l’incidenza delle perdite sulla rete e, di conseguenza, il rischio di sospensioni impreviste dell'erogazione idrica.

Il progetto di viale Marconi si inserisce nel programma di rinnovamento dell’acquedotto che Acque sta portando avanti sul territorio comunale di Poggibonsi. Attualmente sono in corso le operazioni di ammodernamento della rete nelle vie Trento, Camaldo, Piave e del Casalino-Salice, mentre nei prossimi mesi il programma proseguirà con ulteriori cantieri già pianificati, tra cui quelli sulla SP130 Castagnoli-Talciona e nella stessa via Marconi. Nel complesso, il maxi-programma di investimenti destinato a Poggibonsi supera i 6 milioni di euro ed è una delle più importanti operazioni di rinnovo infrastrutturale attualmente in corso sul territorio. L'obiettivo è affrontare le criticità della rete acquedottistica cittadina con una combinazione di sostituzioni integrali delle condotte più ammalorate, interventi di risanamento con tecnologie innovative e opere finalizzate ad incrementare l'affidabilità complessiva del sistema.

“L'inserimento della nuova calza in viale Marconi - sottolinea il presidente di Acque, Simone Millozzi - rappresenta un ulteriore tassello di quel percorso di rinnovo dell’acquedotto di Poggibonsi e che adesso si concentra proprio su una delle condotte più importanti per l'alimentazione idrica della zona nord della città. L'obiettivo è ridurre progressivamente il numero delle rotture e delle dispersioni idriche, limitando il rischio di interruzioni impreviste del servizio e migliorando la resilienza complessiva della rete”.

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