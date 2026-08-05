Alla professoressa Nadia Marchettini il premio 'Advances in Cleaner Production Award'

Nuovo e prestigioso riconoscimento alla carriera per la professoressa Nadia Marchettini, Ordinaria di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente (DSFTA) dell’Università di Siena.

Il 4 agosto scorso la professoressa Marchettini è stata insignita dell’”Advances in Cleaner Production Award” in occasione della 15ª edizione dell’”International Workshop Advances in Cleaner Production” in corso ad Arequipa, in Perù.

Il premio, che celebra l'eccellenza e l'impegno costante della docente nella ricerca orientata alla sostenibilità e alla valutazione dell'impatto ambientale in sistemi produttivi e territoriali, si aggiunge ad un altro riconoscimento recente per la docente dell'Ateneo senese: lo scorso mese di giugno la docente aveva già ricevuto la medaglia “D.H. Meadows & R.L. Feller”, attribuita dalla Divisione di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali della Società Chimica Italiana agli studiosi distintisi a livello globale per il contributo all'integrazione tra scienze chimiche, sostenibilità ed ecologia sistemica.

Fonte: Università di Siena