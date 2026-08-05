Basket Empoli, Alpi e Landi ancora nello staff Use

Arrivano due conferme per quanto riguarda lo staff che curerà la preparazione fisica di Use Computer Gross, Use Rosa Scotti e Biancorosso Sesa. Saranno ancora Diego Alpi ed Andrea Landi ad occuparsi di questa parte del lavoro divenuta ormai fondamentale per competere ad alti livelli.

Per Diego Alpi si tratta di una conferma nel segno della massima continuità visto che si appresta ad iniziare la sua tredicesima stagione consecutiva all’interno della famiglia USE. Una militanza storica che lo ha visto diventare un pilastro fondamentale dello staff tecnico e un punto di riferimento insostituibile per la crescita e la tenuta fisica degli atleti biancorossi. Nell’ultima stagione, fra l’altro, si è tolto anche la grande soddisfazione di far parte dello staff della Nazionale femminile al torneo pre-mondiale che ha sancito il ritorno della squadra di coach Capobianco alla massima rassegna iridata che ci sarà a settembre in Germania. La classica ciliegina sulla torta di un rapporto con l’azzurro ormai consolidato a livello giovanile.

E, negli anni, accanto a lui è cresciuto anche Andrea Landi che, dopo aver giocato nelle giovanili biancorosse ed in serie C, ha iniziato a dedicarsi in modo professionale al ruolo di preparatore fisico seguendo gli studi accademici e poi sul campo con le squadre biancorosse.

Un binomio che è una garanzia assoluta per tutti gli allenatori delle società biancorosse.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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