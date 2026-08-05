Bimbo morto all’asilo di Soci, tagliato l’albero della tragedia: il nido riaprirà a settembre

Cronaca Bibbiena
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La struttura era chiusa dal novembre 2025 dopo l’incidente costato la vita a un bambino di due anni. Completati gli interventi di adeguamento

Riaprirà a settembre l’asilo nido Ambarabà di Soci, nel comune di Bibbiena, rimasto chiuso per nove mesi dopo la morte di un bambino di poco più di due anni, avvenuta nel giardino della struttura nel novembre 2025.

Il piccolo era deceduto dopo che il laccio della felpa si era accidentalmente impigliato in un albero mentre stava giocando. La pianta coinvolta nell’incidente è stata successivamente rimossa.

Il Comune di Bibbiena ha completato gli interventi richiesti dalle autorità sanitarie e giudiziarie, ottenendo il dissequestro dell’immobile. Dopo il sopralluogo della Asl, che ha dato esito positivo, è arrivato anche il via libera definitivo alla ripresa del servizio educativo.

Il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli ha ricordato il dolore vissuto dalla comunità, spiegando che "quella che abbiamo vissuto è stata una tragedia immane che ha colpito l'intera comunità". Il primo cittadino ha aggiunto che "grazie all'impegno corale delle istituzioni, siamo in grado di restituire alle famiglie e ai bambini un servizio educativo essenziale e totalmente rinnovato".

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