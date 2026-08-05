Caldo record a Firenze, ancora 41 gradi e codice rosso prorogato fino a venerdì

Firenze resta nella morsa dell’ondata di caldo con temperature massime ancora vicine ai 41 gradi. Il bollettino del Ministero della Salute ha confermato il codice rosso per oggi e domani, estendendo l’allerta anche a venerdì 7 agosto. Se le previsioni saranno rispettate, il capoluogo toscano raggiungerà otto giorni consecutivi di emergenza per il caldo estremo.

Per la giornata odierna la temperatura massima percepita è stimata intorno ai 38 gradi, mentre nei prossimi giorni potrebbe arrivare a 37 gradi. Il caldo continua a farsi sentire anche durante la notte: le minime registrate dalle stazioni meteorologiche indicano 22 gradi a Firenze Università e al Giardino di Boboli e 23 gradi all’Orto Botanico.

Già nella mattinata di oggi i valori erano elevati, con temperature che alle 11 avevano raggiunto 34 gradi nelle prime due centraline e 36 gradi all’Orto Botanico. Nella giornata di ieri proprio quest’ultima stazione ha fatto segnare il valore più alto, con una massima di 41 gradi, mentre Firenze Università e Giardino di Boboli si sono fermate a 39 gradi.

Secondo il Centro funzionale regionale, nei prossimi giorni le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, mantenendosi comunque ampiamente superiori alla media stagionale. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili, invitando a limitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata.

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