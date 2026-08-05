Caldo record a Firenze, ancora 41 gradi e codice rosso prorogato fino a venerdì

Il capoluogo toscano si prepara a otto giorni consecutivi di allerta massima. Temperature elevate anche nelle ore notturne
Firenze resta nella morsa dell’ondata di caldo con temperature massime ancora vicine ai 41 gradi. Il bollettino del Ministero della Salute ha confermato il codice rosso per oggi e domani, estendendo l’allerta anche a venerdì 7 agosto. Se le previsioni saranno rispettate, il capoluogo toscano raggiungerà otto giorni consecutivi di emergenza per il caldo estremo.
Per la giornata odierna la temperatura massima percepita è stimata intorno ai 38 gradi, mentre nei prossimi giorni potrebbe arrivare a 37 gradi. Il caldo continua a farsi sentire anche durante la notte: le minime registrate dalle stazioni meteorologiche indicano 22 gradi a Firenze Università e al Giardino di Boboli e 23 gradi all’Orto Botanico.
Già nella mattinata di oggi i valori erano elevati, con temperature che alle 11 avevano raggiunto 34 gradi nelle prime due centraline e 36 gradi all’Orto Botanico. Nella giornata di ieri proprio quest’ultima stazione ha fatto segnare il valore più alto, con una massima di 41 gradi, mentre Firenze Università e Giardino di Boboli si sono fermate a 39 gradi.
Secondo il Centro funzionale regionale, nei prossimi giorni le temperature resteranno sostanzialmente stazionarie, mantenendosi comunque ampiamente superiori alla media stagionale. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili, invitando a limitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata.
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